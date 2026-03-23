Rescatan con vida a 4 personas cuando se ahogaban en Playa San Diego
Con vida fueron rescatadas este domingo cuatro personas que se estaban ahogando en Playa San Diego, balneario del municipio de Villa El Carmen, en el departamento de Managua.
Las personas rescatadas por miembros de Cruz Blanca son Lisseth González Sánchez, de 33 años, Laura Robleto González, de 11 años, Amanda Robleto González, de 14 años, y Juan José Ruiz Araúz, de 44 años
Los bañistas con oriundos del municipio de Mateare, departamento de Managua.