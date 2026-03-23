Sucesos

Rescatan con vida a 4 personas cuando se ahogaban en Playa San Diego

Por Jonathan Morales
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Con vida fueron rescatadas este domingo cuatro personas que se estaban ahogando en Playa San Diego, balneario del municipio de Villa El Carmen, en el departamento de Managua.

Las personas rescatadas por miembros de Cruz Blanca son Lisseth González Sánchez, de 33 años, Laura Robleto González, de 11 años, Amanda Robleto González, de 14 años, y Juan José Ruiz Araúz, de 44 años

Los bañistas con oriundos del municipio de Mateare, departamento de Managua.

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