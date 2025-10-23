Repatrian cuerpo de nicaragüense que murió de un infarto en Los Ángeles, EE.UU.

Ayer miércoles llegaron a la comunidad La Concepción, en Palacagüina, Madriz, los restos del migrante nicaragüense Julio Aristides González Córdoba, de 43 años, quien murió por un infarto en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el pasado 14 de junio.

Llegan a Palacagüina restos del nica Julio González

González Córdoba se fue a Estados Unidos hace año y medio y trabajaba empacando verduras, pero un repentino infarto acabó con su vida.

La señora Gladys Córdoba Joya agradeció profundamente a personas que colaboraron para poder trasladar el cuerpo a su ciudad natal, donde será sepultado en el cementerio local.