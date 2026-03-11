Repartidor lesionado tras colisionar en motocicleta contra microbús en Carretera a Masaya

El ciudadano Giovanni Picado Obando, de 30 años, fue trasladado a un centro hospitalario capitalino tras sufrir un accidente de tránsito la mañana de este miércoles en el kilómetro 15.8 de la carretera a Masaya.

Accidente de tránsito en km 15.8 carretera a Masaya

Picado, quien se desempeña como repartidor de productos a domicilio, resultó con politraumatismo y múltiples escoriaciones luego de que impactó en la moto que conducía contra la parte trasera de una unidad de transporte colectivo.

El hecho ocurrió cuando el repartidor, a bordo de la moto placa M 273-955 colisionó contra un microbús que cubre la ruta Masaya-Managua, con matrícula MY 636.

Repartidor herido tras colisión con microbús

Debido a la fuerza del impacto, Picado Obando quedó tendido sobre el pavimento, siendo auxiliado inicialmente por transeúntes y posteriormente por unidades de emergencia que lo trasladaron al hospital Primario de Ticuantepe.

Sin embargo, debido a la complejidad de sus lesiones, los médicos de turno ordenaron su traslado inmediato hacia el Hospital Escuela Manolo Morales en Managua para recibir atención especializada.

Agentes de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional se presentaron al lugar del incidente para realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas exactas que provocaron este accidente en una de las vías más transitadas del país.

