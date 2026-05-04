Recuperan cuerpo de joven ahogado en Río Sábalo, El Castillo

Este lunes fue recuperado el cuerpo del joven Yader Medina, de 20 años, quien la tarde del domingo pereció ahogado en el río Sábalo, en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan.

Ahogado Río Sábalo: Hallan cuerpo Yader Medina, El Castillo

Lugareños dijeron que Yader se introdujo al río, en el sector conocido como Los Pedrones, y después no salió a la superficie.

Habitantes de la zona y brigadas de rescate realizaron labores de búsqueda hasta encontrarlo casi 24 horas después de su deceso.

El ahora occiso era originario del municipio de Nueva Guinea, Caribe Sur, a donde será trasladado su cuerpo para darle cristiana sepultura.

