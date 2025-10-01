Recuperan cuerpo de hombre hallado sin vida debajo de puente en Chontales

​La mañana de este miércoles, la Policía Nacional y los Bomberos Unidos recuperaron el cuerpo de Juan Bautista Gaytán Jiménez, quien fue hallado muerto en una comunidad rural del municipio de Acoyapa, departamento de Chontales.

Policía investiga hallazgo de cuerpo en río de Chontales

​El cuerpo del infortunado fue encontrado en el río que pasa bajo el puente de la comarca El Zapote localizada del kilómetro 203 de la carretera a San Carlos, 22 kilómetros al Este.

El cuerpo fue entregado a su hermano, Ariel Gaytán Jiménez, de 44 años, para proceder a velarlo y luego darle cristiana sepultura.

​Mientras tanto, la Policía Nacional realiza las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del fallecimiento.



