Recuperan cuerpo de hombre ahogado al caer desde bote en la Cruz de Río Grande

La tarde de ayer fue recuperado el cadáver del ciudadano Carmen de la Cruz Godínez, de 66 años, quien desapareció el pasado lunes, cuando viajaba en su bote en el río del municipio de La Cruz de Río Grande, Caribe Sur.

Hallan sin vida a Carmen de la Cruz en Río Grande

La familia de Godínez, indicó que presumen que este al regresar a su casa abordó el bote en estado de ebriedad y eso provocó que cayera al río donde se ahogó.

La alerta surgió luego de que el bote y su sombrero aparecieran a la deriva, por lo que se inicio la búsqueda hasta encontrar el cuerpo en el sector del barrio San Martín, por donde atraviesa el río.

El cuerpo de Carmen de la Cruz Godínez, fue llevado a la comunidad El Guayabo, en el mismo municipio de La Cruz de Río Grande, donde le darían cristiana sepultura.

