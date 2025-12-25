Reconocido trovador caraceño perece por fallas multiorgánicas
El trovador caraceño Celso José López López, mejor conocido como “Max Celso López”, falleció anoche por fallas multiorgánicas a sus 75 años, en Jinotepe.
“Max Celso” era muy conocido por su imponente voz y la pasión que demostraba al interpretar los temas del famoso cantante argentino Leonardo Favio.
En Jinotepe y otros municipios recorría las calles con su guitarra y vestido de forma elegante, ofreciendo su talento y en muchas ocasiones era contratado para cantar en eventos o bares.
Su vela se realizó en la que fue su casa en la Colonia Santiago, de Jinotepe, de donde saldrán sus funerales hacia el cementerio Getsemaní hoy a la 12 del mediodía.
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