Reconocido trovador caraceño perece por fallas multiorgánicas

El trovador caraceño Celso José López López, mejor conocido como “Max Celso López”, falleció anoche por fallas multiorgánicas a sus 75 años, en Jinotepe.

Fallece el trovador Max Celso López en Jinotepe

“Max Celso” era muy conocido por su imponente voz y la pasión que demostraba al interpretar los temas del famoso cantante argentino Leonardo Favio.

En Jinotepe y otros municipios recorría las calles con su guitarra y vestido de forma elegante, ofreciendo su talento y en muchas ocasiones era contratado para cantar en eventos o bares.

Su vela se realizó en la que fue su casa en la Colonia Santiago, de Jinotepe, de donde saldrán sus funerales hacia el cementerio Getsemaní hoy a la 12 del mediodía.