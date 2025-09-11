Reconocido músico esteliano resulta lesionado al ser atropellado por motociclista de delivery

El reconocido músico esteliano Alfredito Quintero, de 80 años, sufrió una herida abierta en la pantorrilla izquierda tras ser atropellado por una motocicleta en el barrio La Comuna, en el Diamante de Las Segovias.

El incidente ocurrió la mañana de este jueves, cuando Quintero regresaba de comprar una recarga telefónica.

El conductor de la motocicleta, un joven que trabaja como repartidor de delivery, también resultó con golpes en el pecho al impactar contra un poste tras el atropello.

Alfredito Quintero sufre accidente en Estelí a los 80

Ambos fueron trasladados de emergencia al hospital San Juan de Dios de Estelí.

La esposa de Don Alfredito, Juanita Salinas, informó que la herida de su esposo no es de gravedad.

Quintero recibió atención médica, le suturaron la herida y le realizaron una radiografía para evaluar la lesión.

La señora Salinas lamentó que el motociclista de identidad desconocido, también resultara afectado por el accidente.

