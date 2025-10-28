Realizan audiencia inicial a nicaragüense que estranguló a su pareja en El Salvador

Este martes se llevó a cabo la audiencia inicial contra el nicaragüense Mario Antonio Tenisse Berry, quien fue acusado del feminicidio agravado de su compañera de vida Karla Beatriz Cabrera Ángel, de 27 años, perpetrado en la comunidad Talnique, en La Libertad, El Salvador.

El nicaragüense Mario Antonio Tenisse Berry

Según la Fiscalía General de la República (FGR) salvadoreña, el pasado 12 de octubre, el pinolero estranguló a su joven cónyuge tras una discusión en su habitación en la colonia Dogmaler y luego lanzó el cuerpo a una poza séptica junto con otros objetos que podrían incriminarlo.

El cadáver en estado de descomposición fue recuperado cuatro días después por rescatistas, y la policía capturó al femicida en Pasaquina, La Unión, cuando trataba de huir a Nicaragua, trayendo consigo a sus hijos de 2 y 4 años, sin llevar ninguna documentación.

Karla Beatriz Cabrera Ángel, de 27 años

A solicitud de la Fiscalía, el nicaragüense Mario Antonio Tenisse permanecerá detenido mientras continúan las investigaciones.

Según las autoridades cuzcatlecas, el nicaragüense posee antecedentes desde 2005, por los delitos de homicidio en grado de tentativa y portación, tenencia o utilización de armas de guerra.

