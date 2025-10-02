Sucesos

Rayo mata cuatro vacas y causa pérdidas de más de 100 mil córdobas en Estelí

Por Jhonny Martínez
Pérdidas estimadas en 120 mil córdobas sufrió el ganadero Valentín Olivas, luego de que un rayo le mató cuatro vacas en el municipio de Pueblo Nuevo, en el departamento de Estelí.

Don Valentín dijo que dos de sus vacas estaban a pocos días de parir y la descarga eléctrica natural las alcanzó en la finca ubicada en el sector de Cañas Viejas, localizada entre la comunidad El Colorado y Aguas Calientes.

El finquero explicó que supo de la pérdida ayer miércoles cuando fue al potrero donde tenía encerrado su ganado y observó que un rayo había partido un árbol y matado a cuatro de sus vacas que estaban echadas a la orilla.


