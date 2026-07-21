Rafael Núñez Téllez muere arrollado por camión en Carretera Norte

En el hospital Carlos Marx, falleció el ciudadano Rafael Ángel Núñez Téllez, de 39 años, conocido como “Payo Plancha”, debido a las múltiples fracturas que sufrió al ser atropellado por un camión.

Peatón muere arrollado por camión en Carretera Norte

El accidente ocurrió la noche del pasado sábado cerca de la antigua fábrica Rolter en carretera Norte, Distrito Cuatro de Managua.

Informes indican que “Payo Plancha” caminaba sobre la carretera cuando fue arrollado por el camión placas M 277 403, conducido por el señor Elmer Famul Amador Calero, de 31 años.

A causa del impacto Rafael Núñez, sufrió las graves lesiones que lo mantuvieron con pronósticos reservados hasta ayer lunes que se rindió ante la muerte.

