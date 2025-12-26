Quinceañero se ahogó mientras daba un chapuzón en el Lago el Dorado en Jinotega

El jovencito Kevin Centeno Gómez, de 15 años, falleció ahogado mientras se bañaba en el lago de la comunidad El Dorado, en el municipio de Jinotega.

El lamentable suceso se registró la tarde de ayer jueves 25 de diciembre cuando Kevin andaba en el lago acompañado de varios familiares.

El cuerpo fue recuperado por personas que se encontraban en el lugar para llevarlo a velar a su casa y este viernes se le dio cristiana sepultura.