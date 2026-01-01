Quinceañero pereció ahogado al ser arrastrado por olas en balneario Pochomil

El joven Erwin David Martínez, de 15 años, perdió la vida por sumersión en el balneario de Pochomil, en el municipio de San Rafael del Sur, la mañana de este jueves.

Cazadores de noticias informaron que Erwin llegó en un paseo con otras personas desde Managua, y cuando se daba su chapuzón fue arrastrado por las corrientes mar adentro.

Tras recibir la solicitud de ayuda, equipos de rescatistas empezaron la búsqueda del cuerpo desde las primeras horas de la mañana, logrando recuperarlo hasta eso del mediodía.

El joven Erwin David Martínez era habitante del barrio Riguero de la capital hacia donde fue trasladado su cuerpo para proceder a velarlo y mañana darle cristiana sepultura.