Quinceañero impacta a borracho terminando ambos en el hospital de Jinotepe
El tomador consuetudinario Erling Baltodano, de 45 años, resultó lesionado después de ser impactado por la moto conducida por Fabiano Arguello Castillo, de 15 años, quien también resultó con golpes y excoriaciones.
El accidente vial se registró la tarde de este miércoles, en el barrio San Gregorio del municipio de Diriamba, en el departamento de Carazo, de donde ambos lesionados fueron trasladados al hospital Regional Santiago de Jinotepe.
Cazadores de noticias informaron que el borrachito iba cruzando la vía sin precaución alguna al momento de ser impactado por la moto conducida a exceso de velocidad por el adolescente.
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