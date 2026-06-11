Quinceañero fallece en hospital de Nueva Segovia tras accidentarse a finales de mayo

En el Hospital Héroes de Las Segovias, en Ocotal falleció la madrugada de ayer el adolescente Fareck Sayruth Licona Rivera, de 15 años, debido a las lesiones que sufrió en accidente de moto hace casi dos semanas.

Jalapa: Muere joven de 15 años tras 2 semanas

El accidente lo sufrió Fareck Licona, en la recta de Pasmata, kilómetro 299, municipio de Jalapa, Nueva Segovia, donde fue encontrado a un lado de la vía con graves lesiones y su motocicleta Serpento Forza 175, color naranja, placa NS 49837, con daños en la parte frontal y el manubrio quebrado, luego de derrapar e impactar con un punto fijo.

Inicialmente Licona Rivera, fue llevado al hospital Pastor Jiménez de Jalapa por los bomberos Unidos y luego transferido al Hospital Héroes de Las Segovias, donde falleció a eso de las 05;30 de la mañana.

El cuerpo de Fareck Sayruth Licona Rivera, fue llevado a la comunidad El Corozo, en Jalapa, de donde era originario para las respectivas exequias.

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