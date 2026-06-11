Quinceañero fallece en hospital de Nueva Segovia tras accidentarse a finales de mayo
En el Hospital Héroes de Las Segovias, en Ocotal falleció la madrugada de ayer el adolescente Fareck Sayruth Licona Rivera, de 15 años, debido a las lesiones que sufrió en accidente de moto hace casi dos semanas.
El accidente lo sufrió Fareck Licona, en la recta de Pasmata, kilómetro 299, municipio de Jalapa, Nueva Segovia, donde fue encontrado a un lado de la vía con graves lesiones y su motocicleta Serpento Forza 175, color naranja, placa NS 49837, con daños en la parte frontal y el manubrio quebrado, luego de derrapar e impactar con un punto fijo.
Inicialmente Licona Rivera, fue llevado al hospital Pastor Jiménez de Jalapa por los bomberos Unidos y luego transferido al Hospital Héroes de Las Segovias, donde falleció a eso de las 05;30 de la mañana.
El cuerpo de Fareck Sayruth Licona Rivera, fue llevado a la comunidad El Corozo, en Jalapa, de donde era originario para las respectivas exequias.
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