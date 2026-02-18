Quilalí: Tomador consuetudinario muere tras ser atacado a cuchilladas en el cementerio

Con el nombre de José Antonio Morán Cárdenas, de 37 años, fue identificado el ciudadano que falleció ayer martes en el hospital Miguel Martel Charrat, minutos después de haber sido herido en Quilalí, Nueva Segovia.

José Antonio Morán Cárdenas, de 37 años

Cazadores de noticias informaron que Morán se encontraba en el cementerio municipal cuando, por razones desconocidas discutió con el sujeto Joel Antonio López Polanco, de 38 años, quien le asestó varias cuchilladas en el pecho.

Cárdenas fue trasladado de inmediato al centro asistencial en donde dio su último suspiro de vida.

José Antonio era originario del municipio El Jícaro, y tenía poco tiempo de haberse trasladado a Quilalí, en donde se dedicaba a andar bebiendo guaro.

El crimen está siendo investigado por las autoridades policiales.

