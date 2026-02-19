Quilalí: Capturan a sujeto que ultimó en el cementerio a tomador consuetudinario

La Policía Nacional capturó al sujeto Joel Antonio López Polanco, de 38 años, por el homicidio a cuchilladas de José Antonio Morán Cárdenas, de 37 años, ocurrido el martes en Quilalí, Nueva Segovia.

Capturado Joel Antonio López Polanco

Morán Cárdenas falleció en el hospital Miguel Martel Charrat, minutos después de haber sido apuñalado en el pecho en el cementerio de Quilalí, por el sujeto Joel López con quien discutió por causas desconocidas.

A pesar de que Cárdenas fue trasladado de inmediato al centro asistencial, los médicos no pudieron salvarle la vida.

José Antonio era originario del municipio El Jícaro, y tenía poco tiempo de haberse trasladado a Quilalí, en donde se dedicaba a andar bebiendo guaro.

El homicida ya fue puesto a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento.

