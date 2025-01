¡Pruebas en mano! Nicaragüense demuestra que no robó camioneta de su ex patrón en Estados Unidos

Mostrando varios recibos de pago y documentos policiales, el compatriota Denis González, negó que sea un estafador tras haber sido acusado por su ex patrón, el mexicano Jorge Antonio Castillo, en Texas, Estados Unidos.

Según el pinolero, el azteca Jorge Castillo lo denunció por el supuesto robo de una camioneta Chevrolet, que le había vendido en 13 mil dólares.

González explicó que inicialmente le dio una prima de un 1,500 dólares y el resto sería pagado en abonos suaves, lo que iba cumpliendo en tiempo y forma, hasta que se descompuso el vehículo.

«Iba con mi esposa y mi hija cuando la camioneta se recalentó. La dejamos en la autopista, nos fuimos al apartamento y al día siguiente ya no estaba”, afirmó.

Agregó que los vehículos que quedan en la carretera suelen ser llevados a un depósito, pero resulta que la camioneta no fue llevada a ese lugar.

Entonces el nica creyó que podría localizar el vehículo por medio de su GPS, pero resulta que no tenía porque el texano no se lo había instalado.

Añadió que fue la policía de Texas quien le informó que la camioneta fue encontrada desmantelada, y detalló que tiene los documentos policiales que le entregaron luego que le fue robada.

Cuando González llamó al ex patrón para informarte que la camioneta había sido encontrada, le dijo: “Yo pensé que habías sido tú”.

La camioneta fue encontrada desmantelada

Entonces el nica le respondió que ahora no se la iba a terminar de pagar, porque lo estaba difamando en las redes.

“Es cierto que trabajé con él, pero no lo soporté, porque se la pasaba gritando«, señaló el pinolero.

Precisó que ya le había pagado casi 9 mil dólares y le faltaba poco para que le entregara los papeles, pero lamentablemente fue víctima de robo.

“No voy a seguir pagando por todo lo que me hizo, me estaba presionando antes de la fecha de pago; incluso me hizo amenazas de muerte. Yo tengo los audios, tengo todas las evidencias«, subrayó González.

«Tengo los comprobantes de la prima y de los abonos de 500 dólares que le iba dando mensualmente. No he robado nada. La policía lo sabe todo, incluso tienen mi dirección. Si fuera culpable, ya me habrían arrestado«, concluyó el nicaragüense Denis González.