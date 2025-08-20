Presunto enfermo mental casi mata a dueña de bar en Mozonte

La señora Marvela Yesenia Marín González, propietaria del negocio Eros Parador, en la comunidad Quisulí Arriba de Mozonte, Nueva Segovia, denunció que fue víctima de un intento de homicidio la noche del domingo.

Según el relato de su hija, el agresor, identificado como René Landero, llegó al lugar y, de forma repentina, atacó a la dueña del local por la espalda, intentando cortarle el cuello con un cuchillo.

Doña Marvela Marín logró forcejear y, aunque evitó el crimen, sufrió una profunda herida que se extendió desde la boca hasta el cráneo.

Dos jóvenes que presenciaron el ataque la auxiliaron y la trasladaron de inmediato a un centro de salud.

Tras la cobarde agresión, Landero huyó del lugar gritando que el padece de esquizofrenia y que tiene una «carta» que lo hacía inmune ante la justicia.

La familia de la víctima lo persiguió sin éxito y denunció el caso a la Policía Nacional.

Los familiares y pobladores, aseguran que Landero ha protagonizado otros actos violentos e incluso intentó abusar de una niña, por lo que exigen a las autoridades su captura para evitar que el incidente quede en la impunidad.

