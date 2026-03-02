Presunto cortocircuito deja sin su machete de trabajo a taxista capitalino

Con parte del motor inservible quedó la noche de este domingo un taxi al agarrar fuego por un supuesto cortocircuito, hecho ocurrido cerca de los semáforos del hospital La Mascota, en Managua.

Taxi en llamas por cortocircuito cerca de La Mascota

El taxi placa M 057-94, era conducido por el obrero del volante Moisés Dimas Espinoza, con más de 10 años en el oficio, quien aseguró que fue de pronto que el carro agarró fuego en la parte delantera.

El hombre se detuvo y con ayuda de otros conductores logró que las llamas no devoraran por completo el automotor. El caso es investigado por miembros de los bomberos.

Amigo conductor, Tu Nueva Radio Ya les recomienda siempre hacer un chequeo de sus vehículos antes de salir a pasear o laborar, para evitar tragedias, recuerden que los queremos como oyentes y no como noticias.

