Presentan a sujeto que asesinó a repartidor para robarle su motocicleta en Chontales

La Policía Nacional en Chontales dio a conocer los resultados de las acciones ejecutadas del martes 4 al lunes 10 de noviembre de 2025, destacando la captura de autores de diversos delitos y el esclarecimiento de un crimen cometido en el municipio de Santo Domingo.

Policía Nacional esclarece homicidio en Santo Domingo

Las autoridades informaron el esclarecimiento del homicidio en perjuicio del joven Kevin Antonio Granados Jarquín, de 17 años, conocido como “La Hormiguita”, ocurrido a las 9 de la noche del sábado 8 de noviembre en la comarca El Salto, del municipio de Santo Domingo.

Kevin Granados, quien trabajaba ofreciendo servicios de delivery, fue atacado mortalmente con un cuchillo por Janiel Tomás Miranda Mairena, de 23 años, para despojarlo de su celular, la moto y dinero en efectivo, después de haberle solicitado que lo trasladara hasta ese punto.

La víctima falleció a causa de un shock hipovolémico provocado por las múltiples heridas hechas con arma blanca.

Tras un operativo policial, el lunes 10 de noviembre, las autoridades lograron capturar a Janiel Tomás Miranda Mairena en el barrio La Hermandad, de Santo Domingo, donde le fue recuperada la motocicleta robada.

El detenido junto a grabaciones de videos y otras evidencias, fue remitido a las autoridades judiciales competentes, donde enfrentará cargos por el delito de homicidio.

Durante la semana, la Policía Nacional también registró un caso de robo con intimidación, dos robos con fuerza, dos robos con violencia y dos casos de violación, cuyos autores fueron detenidos y puestos a la orden de las instancias competentes.

Con el objetivo de garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad de las familias nicaragüenses, en la semana también se fortalecieron las labores de prevención, investigación y persecución del delito.

