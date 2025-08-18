Por sacar paquete de cigarros minero artesanal pierde la vida en túnel abandonado en Chontales

Entrar a sacar un paquete de cigarros que se le cayó en un profundo túnel abandonado le costó la vida al güirisero David Antonio Ruiz, de 25 años, en la finca La Mestiza, localizada en la comarca El Espejo, en La Libertad, Chontales.

Pobladores de la zona informaron que luego de que los cigarros se le cayeron a una profundidad de unos 90 pies, David Antonio Ruiz bajó hasta el fondo para sacarlos, pero cuando había subido unos 20 pies se desmayó y cayó de nuevo al fondo.

En ese momento, compañeros que estaban en la parte superior intentaron entrar a auxiliarlo, pero no pudieron llegar debido a la acumulación de gases liberados de forma natural en la mina, por lo que fue necesario introducir mangueras de una bomba de aire para despejar el ambiente.

Después de una hora de ventilación del túnel, los colegas lograron bajar para recuperar el cuerpo de David Ruiz para entregarlo a sus familiares.

David Antonio Ruiz vivía en el barrio Nueva Esperanza, del municipio de la Libertad, y realizaba labores de minería artesanal en la finca de Santo Casiano Chavarría Jirón.

