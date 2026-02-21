Por realizar mala maniobra, motociclista se estrella contra microbús en carretera Nandaime-Rivas

Por Marjourie Robleto
104

Severamente lesionado resultó el motociclista Ervin Tercero de 40 años, tras impactar de frente contra un microbús, en el kilómetro 68 y medio de la carretera Nandaime-Rivas, la noche de este sábado.

Cazadores de noticias informaron que Ervin se desplazaba de norte a sur, de repente hizo una maniobra de aventajamiento sin la debida precaución, impactando contra el microbús que venía de un tour con turistas nacionales.

El lesionado fue trasladado por miembros de socorro y trasladado a un centro hospitalario, mientras agentes policiales investigan mayores detalles del encontronazo que dejó la motocicleta convertida en chatarra.

#Accidentes de Tránsito