Por razones desconocidas joven termina con su existencia en Santo Tomás, Chontales

Un joven de apellidos Suárez Centeno, de 23 años, decidió acabar con su vida mediante la asfixia mecánica en un predio montoso del municipio de Santo Tomás, en el departamento de Chontales.

El hecho fue descubierto la mañana de este lunes cuando personas que iban a sus labores observaron el cuerpo del infortunado colgando de una rama en la parte media de un árbol de unos 15 metros de altura.

Suárez Centeno habitaba cerca del lugar en donde se privó de su existencia por motivos que se llevó a la tumba.

