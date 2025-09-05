Por problemas de propiedad hombre del campo es ultimado a tiros en Bonanza

El campesino Juan Carmelo Jarquín Lira, de 41 años de edad, murió luego de recibir varios balazos mientras se encontraba en su vivienda en la comunidad Las Lawas, en el municipio de Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Cazadores de Noticias informaron que el crimen supuestamente fue cometido por Melvin Alexis Manzanares y dos individuos más, quienes llegaron directamente hasta la casa de Jarquín Lira para atacarlo.

Tras el cobarde ataque, los delincuentes huyeron, en tanto habitantes del sector trasladaron al herido al Hospital Carlos Centeno, de Siuna, donde poco después se rindió ante la muerte.

De acuerdo con pobladores del sector, el asesinato aparentemente está relacionado con un conflicto de propiedad que mantenía Juan Carmelo Jarquín con los agresores.

