Por negligencia, hombre reduce a chatarra la motocicleta nueva de su pareja en Tipitapa

Pérdidas económicas de más de 126 mil córdobas sufrió este viernes la ciudadana Sacarleth Yasmina Pérez, luego de que su motocicleta del año quedó convertida en chatarra por negligencia de su pareja, en el barrio Francisco Rojas, de Tipitapa.

Testigos relataron que José Luis Blandón Bermúdez, cónyuge de la propietaria, se aproximó a la motocicleta marca Génesis RK 125, color negro con placa M-344032, en supuesto estado de ebriedad.

Según las versiones recogidas en el lugar, Blandón comenzó a fumar. De manera repentina, la moto se vio envuelta en llamas, y en pocos minutos, quedó reducida a hierros retorcidos.

Miembros de los Bomberos Unidos de Tipitapa se movilizaron de inmediato al sitio para sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a estructuras cercanas. Pese al rápido despliegue, la pérdida del vehículo fue total.

Al lugar también se presentaron agentes de la Policía Nacional del Distrito VIII, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de Blandón Bermúdez en el siniestro y confirmar si el origen fue la colilla de cigarrillo en combinación con vapores de combustible.