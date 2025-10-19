Por negar 20 córdobas delincuente le fractura la nariz a un granadino

A emergencias del hospital Amistad Japón Nicaragua de Granada fue trasladado Ramón Espinoza Lacayo, de 29 años, quien resultó con la nariz fracturada y los ojos morados al ser agredido a puñetazos por el sinvergüenza de José Mora Miranda de 30 años, quien se arrechó porque no le dio 20 córdobas.

El incidente se registró la mañana de este domingo, en una calle del barrio Adelita número 3 de la ciudad de Granada, de donde Espinoza Lacayo fue trasladado por miembros de socorro al centro hospitalario.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que el José Mora Miranda, es un delincuente que hace de todo para conseguir dinero para comprar drogas, gracias a Dios ya fue puesto tras las rejas de la Policía.

En otra información…Con la pierna derecha fracturada y golpes resultó Raúl Díaz García de 26 años, al perder el control de su bicicleta cuando se desplazaba por la bajada de Boca Negra, en la ciudad de Granada.

El lesionado fue trasladado por paramédicos de Cruz Blanca al hospital Amistad Japón Nicaragua, donde es atendido por especialistas en ortopedia.

