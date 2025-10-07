Por esquivar automóvil, furgonero queda a punto de caer al abismo de la Cuesta El Plomo

Como dice el dicho, Ariel Pichardo “miró la muerte por un hoyito” cuando el furgón que conducía quedó al borde del abismo en la cuesta El Plomo, en Managua.

Conductor salva su vida al borde del abismo en Managua

Pichardo dijo que el furgón fue a parar a orillas del precipicio luego de que se vio obligado a realizar una mala maniobra para evitar chocar con un carro que le invadió el carril.

En la maniobra el pesado vehículo se salió de la vía e iba directo al abismo, pero un poste del tendido eléctrico evitó lo que hubiera sido una desgracia.

El furgón sufrió severos daños al impactar contra el poste en tanto la rastra que jalaba quedó atravesaba en mitad de la vía

Por su parte la Policía de Tránsito llegó al lugar para realizar las investigaciones del caso y ayudar a retirar el furgón que obstaculizaba parcialmente la circulación vehicular.

