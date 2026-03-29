Por conducir ebrio motorizado se estrella contra poste en Ocotal

Con golpes en distintas partes de su cuerpo resultó Osman Calderón Paz, al estrellarse en motocicleta contra un poste de tendido eléctrico, en Ocotal, Nueva Segovia.

El accidente ocurrió en la mañana de hoy domingo, frente a la filiar de Cruz Blanca, cuando Osman Calderón conducía en estado de ebriedad.

El lesionado fue socorrido por miembros de la Cruz Blanca que lo trasladaron al hospital de Ocotal.

Otro accidente de tránsito ocurrió en el barrio Eddy Ruiz, de la ciudad de Granada, donde Ricardo Pavón García, de 21 años, perdió dos piezas dentales al accidentarse en bicicleta.

Testigos dijeron que Ricardo perdió el control de la bicicleta cuando iba a su casa y cayó de cabeza, con tan mala suerte que impactó la boca contra el pavimento.

El ciclista fue socorrido por miembros de Cruz Blanca quienes lo trasladaron “sindi… sin dientes” al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada.