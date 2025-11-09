Por conducir ebrio ciclista impacta la cabeza contra cuneta, en Granada
Con un trauma craneal severo resultó el ciclista Rommel Argueta Gómez, de 34 años, al accidentarse en una calle de la Villa Esperanza, de la ciudad de Granada.
Testigos dijeron que Rommel se desplazaba en estado de ebriedad cuando perdió el control y cayó a la vía.
En la acción, impactó la cabeza contra una cuneta, sufriendo las lesiones por la cual fue trasladado al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada.
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