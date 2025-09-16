Ponchón de llanta de moto causa accidente mortal de un hombre en San Juan de Limay

De forma casi inmediata falleció el señor Humberto Lanzas Quiroz, de 78 años de edad, al caer a un cauce de concreto tras accidentarse en la moto que conducía en el departamento de Estelí, la mañana de este martes.

El accidente sucedió exactamente en la comunidad Mateare, en el municipio de San Juan de Limay, kilómetro 190 de la carretera Panamericana Norte.

Cazadores de noticias informaron que don Humberto se desplazaba a exceso de velocidad en una moto marca Boxer color azul con placa MZ 5035 cuando se le ponchó una de las llantas.

Ese desperfecto de su moto provocó que don Humberto perdiera el control, se saliera de la carretera y fuera a parar al cauce de concreto, donde sufrió un trauma craneal y cervical.

Aunque fue llevado a un centro asistencial de forma inmediata a bordo de una ambulancia del Ministerio de Salud, las graves lesiones que sufrió le impidieron sobrevivir.

