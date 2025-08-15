Policía recupera 19 celulares robados durante la Hípica de Chontales

En dos allanamientos realizados en la ciudad de Juigalpa, agentes de la Policía Nacional de Chontales recuperaron 19 celulares que fueron robados, antes, durante y después de la hípica.

El primer allanamiento se ejecutó de REMASA, una cuadra al Oeste, en la casa de Franiel José Bello, de 25 años de edad y Rosalina Castellón Espinoza, de 55, donde ocuparon 8 celulares de media y alta gama.

El segundo operativo se realizó en el barrio Padre Miguel, en la casa de Meyling Yahoska Castellón, de 30 años de edad, Michael Josué García y Pablo Antonio Trujillo Amador, donde se ocuparon 11 celulares más cierta cantidad de droga.

Las autoridades instaron a las personas que fueron víctimas de la delincuencia antes, durante y después de la hípica, a presentarse a reconocer su celular en las oficinas de Auxilio Judicial de la Policial Nacional de Chontales.

