Policía Nacional reporta disminución de accidentes y lesionados durante la última semana

La Policía Nacional dio a conocer este martes el Reporte Semanal de Accidentes de Tránsito correspondiente al periodo del lunes 24 al domingo 30 de noviembre de 2025, destacando una disminución en los índices de fatalidad y lesiones en comparación con la semana anterior.

La comisionada Karen Obando García, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que, durante la última semana, la institución registró tres personas fallecidas menos y ocho lesionadas menos en accidentes de tránsito en comparación con la semana anterior:

Además, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, se registró una disminución acumulada de 43 personas fallecidas y 199 lesionadas en comparación con el mismo periodo del año 2024.

En total, durante la semana ocurrieron 1,390 colisiones, resultando 31 personas lesionadas. Los departamentos que registraron la mayor ocurrencia de accidentes de tránsito fueron: Managua, con 865; Matagalpa, con 95; León, con 85; Estelí, con 62; Masaya, con 55, y Chinandega, con 36.

Los vehículos más involucrados en los accidentes de tránsito fueron las Motocicletas con 409 colisiones, seguidas por las camionetas, con 330, y los automóviles con 317 casos.

Como parte de las acciones para prevenir accidentes, la Policía Nacional implementó regulación del tránsito y retenes en los 153 municipios.

Además, se requisaron 15,211 vehículos y se realizaron 9,876 pruebas de alcoholemia.

También fueron detenidos 84 conductores por manejar en estado de ebriedad y se suspendieron 616 licencias de conducir por violación a las leyes de tránsito.

Asimismo, 156 personas fueron detenidas y sus vehículos ocupados por conducir sin licencia.

La institución también continúa desarrollando la Campaña «Salvando Vidas» con charlas informativas, seminarios de Educación Vial e inspecciones mecánicas a unidades de transporte.

