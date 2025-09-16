Policía Nacional reporta disminución de accidentes de tránsito en todo el país

La Policía Nacional informó que, durante el período del lunes 8 al domingo 14 de septiembre de 2025, se registraron 1,217 accidentes de tránsito, que dejaron 37 personas lesionadas.

Según el reporte, la institución policial ha logrado reducir la peligrosidad de los accidentes de tránsito en el país.

En un balance general, desde el 1 de enero al 15 de septiembre de 2025, se registró una disminución de 10 personas fallecidas y 169 lesionadas en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los departamentos con mayor ocurrencia de accidentes durante la última semana fueron: Managua, con 807; Estelí y Masaya, con 53 cada uno; León, con 51; Matagalpa, con 49, y Chinandega, con 29.

Los vehículos más involucrados en las colisiones fueron las motocicletas, con 363 casos, seguidas por los automóviles con 304; camionetas, 266; camiones, 130, y buses, 68.

Como parte de las acciones preventivas, la Policía Nacional detuvo a 120 ciudadanos por conducir sin licencia y a 90 por manejar en estado de ebriedad.

Además, se suspendieron 925 licencias y se aplicaron 12,290 pruebas de alcoholemia.

El informe reitera la importancia de la prevención, con el mensaje «La seguridad vial depende de todos. Actuemos con responsabilidad».

