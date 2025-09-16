type here...
Buscar
34.7 C
Managua
martes, septiembre 16, 2025
Sucesos

Policía Nacional reporta disminución de accidentes de tránsito en todo el país

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

La Policía Nacional informó que, durante el período del lunes 8 al domingo 14 de septiembre de 2025, se registraron 1,217 accidentes de tránsito, que dejaron 37 personas lesionadas.

Según el reporte, la institución policial ha logrado reducir la peligrosidad de los accidentes de tránsito en el país.

En un balance general, desde el 1 de enero al 15 de septiembre de 2025, se registró una disminución de 10 personas fallecidas y 169 lesionadas en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los departamentos con mayor ocurrencia de accidentes durante la última semana fueron: Managua, con 807; Estelí y Masaya, con 53 cada uno; León, con 51; Matagalpa, con 49, y Chinandega, con 29.

Los vehículos más involucrados en las colisiones fueron las motocicletas, con 363 casos, seguidas por los automóviles con 304; camionetas, 266; camiones, 130, y buses, 68.

Como parte de las acciones preventivas, la Policía Nacional detuvo a 120 ciudadanos por conducir sin licencia y a 90 por manejar en estado de ebriedad.

Además, se suspendieron 925 licencias y se aplicaron 12,290 pruebas de alcoholemia.

El informe reitera la importancia de la prevención, con el mensaje «La seguridad vial depende de todos. Actuemos con responsabilidad».

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456