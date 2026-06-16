Policía Nacional reporta 3 muertos menos en la última semana por accidentes de tránsito

En la semana del 8 al 14 de junio 2026, las autoridades de la Policía Nacional, informan que hubo mil 173 accidentes de tránsito, principalmente en Managua, Matagalpa y Masaya.

La comisionada Karen Obando

La comisionada Karen Obando, Co-Jefa de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que mediante el trabajo permanente en los 153 municipio de Nicaragua, en relación a la semana anterior, se redujo en 3 la cantidad de muertos por accidentes de tránsito, y menos 80 colisiones.

Los medios de transporte más involucrados en accidentes de tránsito: motocicletas con el número de incidencia de 325, automóviles 309, camionetas 276, camiones 126, y 46 buses.

La regulación del tránsito y retenes en todos los municipios del país, permitió la requisa a más de 18 mil 300 vehículos, 8 mil 320 pruebas de alcoholemia.

Además, fueron suspendidas 761 licencias de conducir, 347 detenidos junto a sus vehículos por conducir sin licencia, y 85 ciudadanos arrestados por manejar en estado de ebriedad.