Policía Nacional registra 1,318 colisiones y detuvo a 54 conductores ebrios en una semana

En su reporte semanal de accidentes de tránsito, la Policía Nacional informó este martes que, entre el 17 y el 23 de noviembre de 2025 se registraron 1,318 colisiones a nivel nacional.

Comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, informó que, como resultado de estos incidentes, 39 personas resultaron lesionadas.

La mayor ocurrencia de accidentes se concentró en el departamento de Managua, con 902 casos, seguida por León y Matagalpa con 62 casos cada uno.

Los vehículos más involucrados en las colisiones fueron las motocicletas, con 365 incidentes, seguida por los autos con 337 y las camionetas con 301 casos.

En el marco de las acciones de prevención, las autoridades detuvieron a 54 conductores por manejar en estado de ebriedad y suspendieron 683 licencias por distintas infracciones de tránsito.

Asimismo, la Policía informó que en el acumulado anual del 1 de enero al 23 de noviembre de 2025 se ha registrado una disminución de 43 personas fallecidas y 176 lesionadas en comparación con el mismo período de 2024.

