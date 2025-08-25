Policía Nacional puso tras las rejas a 125 delincuentes en Nicaragua durante la última semana

Un total de 125 sujetos fueron capturados por la Policía Nacional por haber cometido delitos de peligrosidad en diferentes partes de Nicaragua, entre el lunes 18 y el domingo 24 de agosto.

La subcomisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, informó que durante la semana se registraron seis muertes homicidas, 33 robos con intimidación, 78 robos con fuerza y 34 robos con violencia.

Durante este periodo, la Policía Nacional logró la captura de 93 sujetos en distritos y municipios de Managua.

Entre los detenidos están 27 por robo con intimidación, 25 por robos con violencia, 36 por robos con fuerza y 5 por tráfico de droga, a quienes se les incautó como evidencias 892.9 gramos de cocaína y 3 libras de marihuana.

De igual manera, la Policía Nacional arrestó a 32 delincuentes en diferentes departamentos.

Diez fueron arrestados por muertes homicidas en Matagalpa, Estelí, Río San Juan y Jinotega; 2 por robos con intimidación en Jinotega y El Rama, y 8 por robos con violencia en Nueva Guinea, Triángulo Minero, León, Chinandega y El Rama.

También fueron apresados, 6 por robos con fuerza en Rivas, León, Chinandega, Jinotega, Matagalpa y Carazo; 3 por tráfico de drogas en Rivas y Jinotega, y 3 por abastecimiento de droga en Chontales, León y Masaya.

A estos traficantes y abastecedores de drogas se les ocuparon como evidencias, 8 libras de marihuana, 524.1 gramos de cocaína y 154.53 gramos de piedras de crack.

También durante este periodo, en los departamentos se logró la incautación o la ocupación de 3 armas de fuego, 2 revólveres y un arma artesanal apta para el disparo.

La subcomisionada Obando dijo que con el objetivo de garantizar la paz y tranquilidad de las familias y comunidades, la Policía Nacional desarrolló acciones estratégicas de prevención, investigación y persecución del delito que permitieron la captura de personas vinculadas a los diferentes hechos delictivos.

Agregó que estas labores forman parte del compromiso institucional de fortalecer la convivencia ciudadana y combatir toda manifestación de violencia o criminalidad.

