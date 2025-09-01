Policía Nacional mete presos a 113 sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en la última semana

Un total de 113 sujetos fueron detenidos por la Policía Nacional en Managua y otros departamentos del país por cometer delitos de peligrosidad entre el lunes 25 y el domingo 31 de agosto de 2025.

La subcomisionada Karen Obando, codirectora de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional informó que durante la semana en el país se registraron dos homicidios, 21 asaltos, 64 robos con fuerza y 24 robos con violencia.

Tras recibir las respectivas denuncias, la Policía Nacional capturó a 74 sujetos en distritos y municipios de Managua, entre estos 14 por cometer asaltos, 7 por robos con violencia, 49 por robos con fuerza y 4 por tráfico de drogas.

Entre las evidencias ocupadas están 337.7 gramos de cocaína y un teléfono celular.

En diferentes departamentos y municipios también fueron capturados 39 delincuentes.

Entre los detenidos están 3 por homicidios ocurridos en Chinandega, Matagalpa y Puerto Cabezas.

Cinco fueron arrestados por cometer robos asaltos en León, Chinandega, Granada y Matagalpa.

Once cayeron presos por realizar robos con violencia en León, Chinandega, Masaya, Río San Juan, Jinotega, Matagalpa, Nueva Guinea y el Triángulo Minero.

Diez fueron puestos tras las rejas por cometer robos con fuerza en Masaya, Chinandega y Triángulo Minero.

Tres fueron apresados por tráfico de droga en el municipio El Rama y siete por abastecimiento de drogas en León, Chontales, Rivas, Nueva Guinea y Triángulo Minero.

A los arrestados les ocuparon como evidencias, un kilo con 315 gramos de cocaína, 120 gramos de piedras de crack, 5 teléfonos celulares y dinero en efectivo.

