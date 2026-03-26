Policía Nacional incauta más de 400 mil dólares al crimen organizado en La Paz Centro

En un operativo ejecutado como parte de la estrategia de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, la Policía Nacional logró la incautación de 415 mil 550 dólares en el municipio de La Paz Centro, departamento de León.

El quiebre económico se registró a las 6:30 minutos de la tarde del lunes 23 de marzo de 2026, en un retén policial ubicado dos cuadras al norte de la rotonda del municipio de la Paz Centro.

En el lugar, las autoridades perfilaron un automóvil marca Chevrolet, color plateado y placa ES 30217, el cual era conducido por el ciudadano guatemalteco Ricardo José Munguía Rodríguez, de 35 años.

Durante la inspección del vehículo, los agentes descubrieron un compartimento artesanal oculto en el piso del automotor, donde se transportaba el dinero en efectivo.

Tanto el detenido como las evidencias ocupadas han sido remitidos a las autoridades competentes para el debido proceso judicial.

Con este operativo, la institución policial reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana y continuar asestando golpes a las estructuras delictivas transnacionales que intentan utilizar el territorio nacional para actividades ilícitas.

