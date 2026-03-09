Policía Nacional incauta 2 kilos de cocaína en el municipio de León
La Policía Nacional asesta un nuevo golpe al tráfico de drogas y al crimen organizado, con la incautación de 2 kilos con 325 gramos de cocaína, en el municipio de León.
La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que el viernes 6 de marzo del 2026, a las 3:50 de la tarde, en el Retén Policial ubicado en el Parque Infantil, barrio El Sagrario, del municipio de León, agentes policiales perfilaron automóvil marca Toyota, color blanco, placa M 304-472, conducido por Ramón Calero Rueda, de 39 años de edad.
En el registro del vehículo, se encontró 1 paquete rectangular conteniendo polvo color blanco. La prueba de campo dio positivo a Cocaína, con un peso de 1 kilogramo de cocaína.
Luego, en seguimiento al caso, la Policía allanó la vivienda, ubicada en el reparto Las Brisas, comarca Poneloya, municipio de León, capturando a Juan Francisco Calero Rueda de 36 años de edad, a quien se le incautó 1 paquete rectangular con sustancia color blanco.
La prueba de campo también dio positivo a Cocaína, con un peso 1 kilo con 325 gramos. Para un total de incautación de 2 kilos con 325 gramos de cocaína. Más un automóvil y una motocicleta.
El capturado Ramón Calero Rueda y las evidencias ocupadas serán utilizadas durante el proceso judicial.