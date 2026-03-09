Policía Nacional incauta 2 kilos de cocaína en el municipio de León

La Policía Nacional asesta un nuevo golpe al tráfico de drogas y al crimen organizado, con la incautación de 2 kilos con 325 gramos de cocaína, en el municipio de León.

Policía Nacional detiene tráfico en León

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que el viernes 6 de marzo del 2026, a las 3:50 de la tarde, en el Retén Policial ubicado en el Parque Infantil, barrio El Sagrario, del municipio de León, agentes policiales perfilaron automóvil marca Toyota, color blanco, placa M 304-472, conducido por Ramón Calero Rueda, de 39 años de edad.

En el registro del vehículo, se encontró 1 paquete rectangular conteniendo polvo color blanco. La prueba de campo dio positivo a Cocaína, con un peso de 1 kilogramo de cocaína.

Luego, en seguimiento al caso, la Policía allanó la vivienda, ubicada en el reparto Las Brisas, comarca Poneloya, municipio de León, capturando a Juan Francisco Calero Rueda de 36 años de edad, a quien se le incautó 1 paquete rectangular con sustancia color blanco.

La prueba de campo también dio positivo a Cocaína, con un peso 1 kilo con 325 gramos. Para un total de incautación de 2 kilos con 325 gramos de cocaína. Más un automóvil y una motocicleta.

El capturado Ramón Calero Rueda y las evidencias ocupadas serán utilizadas durante el proceso judicial.

