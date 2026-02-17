Policía Nacional detiene a hermanos con casi 2 kilos de cocaína en Bilwi

En un golpe más al crimen organizado y el tráfico de drogas, la Policía Nacional incautó un kilo con 991 gramos de cocaína, en el municipio de Bilwi, Caribe Norte.

Incautan casi 2 kg de cocaína en Bilwi, Caribe Norte

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía, informó que el quiebre fue realizado a las 2 de la tarde de ayer lunes, en el retén ubicado en el barrio Telma Morales, de Bilwi.

En ese sitio, los agentes perfilaron una moto Yamaha color negro, placa RN 16-573, conducida por Rubén Alberto Nash Sánchez, de 29 años, quien iba acompañado por su hermano Carlos Alberto Nash Sánchez, de 31.

En la requisa corporal, los agentes policiales les ocuparon a los sujetos dos paquetes envueltos en cinta adhesiva, conteniendo un kilo con 991 gramos de cocaína, además de una pistola y dinero en efectivo.

Los presos Rubén Alberto Nash Sánchez y Carlos Alberto Nash Sánchez, y las evidencias ocupadas ya fueron remitidos ante las autoridades competentes.

