Policía Nacional detiene a hermanos con casi 2 kilos de cocaína en Bilwi
En un golpe más al crimen organizado y el tráfico de drogas, la Policía Nacional incautó un kilo con 991 gramos de cocaína, en el municipio de Bilwi, Caribe Norte.
La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía, informó que el quiebre fue realizado a las 2 de la tarde de ayer lunes, en el retén ubicado en el barrio Telma Morales, de Bilwi.
En ese sitio, los agentes perfilaron una moto Yamaha color negro, placa RN 16-573, conducida por Rubén Alberto Nash Sánchez, de 29 años, quien iba acompañado por su hermano Carlos Alberto Nash Sánchez, de 31.
En la requisa corporal, los agentes policiales les ocuparon a los sujetos dos paquetes envueltos en cinta adhesiva, conteniendo un kilo con 991 gramos de cocaína, además de una pistola y dinero en efectivo.
Los presos Rubén Alberto Nash Sánchez y Carlos Alberto Nash Sánchez, y las evidencias ocupadas ya fueron remitidos ante las autoridades competentes.