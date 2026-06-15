Policía Nacional captura a 97 sujetos por diferentes delitos en todo el país

La Policía Nacional informó que del lunes 8 al domingo 14 de junio del 2026, fueron capturados 51 delincuentes, de los cuales, 2 de ellos, están involucrados en homicidios en los distritos y municipios de Managua.

La Comisionada Karen Obando

La Comisionada Karen Obando, Codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que otros 46 antisociales participaron en robos, y 3 en abastecimiento de drogas.

A nivel de departamentos, tras las rejas 58 delincuentes, 5 por muertes homicidas, en los departamentos de Masaya, Nueva Segovia, Río San Juan, Matagalpa y Triángulo Minero.

10 por tráfico de droga en los departamentos de Chontales, Chinandega, Masaya y Rivas. Y 18 por abastecimiento de droga en los departamentos de Chinandega, León, Matagalpa, Chontales, Triángulo Minero y Nueva Segovia.

Y 25 sujetos por su involucramiento y autores de robos, que fueron denunciados por la población. A nivel nacional en todos los casos presentados, se les ocupó 6 kilogramos de cocaína, 582 gramos de crack, 6 libras de marihuana, 3 pesas digitales, 7 celulares y dinero en efectivo.



