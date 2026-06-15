Sucesos

Policía Nacional captura a 97 sujetos por diferentes delitos en todo el país

Por Arlen Hernandez
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La Policía Nacional informó que del lunes 8 al domingo 14 de junio del 2026, fueron capturados 51 delincuentes, de los cuales, 2 de ellos, están involucrados en homicidios en los distritos y municipios de Managua.

La Comisionada Karen Obando
La Comisionada Karen Obando

La Comisionada Karen Obando, Codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que otros 46 antisociales participaron en robos, y 3 en abastecimiento de drogas.

A nivel de departamentos, tras las rejas 58 delincuentes, 5 por muertes homicidas, en los departamentos de Masaya, Nueva Segovia, Río San Juan, Matagalpa y Triángulo Minero.

10 por tráfico de droga en los departamentos de Chontales, Chinandega, Masaya y Rivas. Y 18 por abastecimiento de droga en los departamentos de Chinandega, León, Matagalpa, Chontales, Triángulo Minero y Nueva Segovia.

Y 25 sujetos por su involucramiento y autores de robos, que fueron denunciados por la población. A nivel nacional en todos los casos presentados, se les ocupó 6 kilogramos de cocaína, 582 gramos de crack, 6 libras de marihuana, 3 pesas digitales, 7 celulares y dinero en efectivo.