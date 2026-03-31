Policía Nacional captura a 91 delincuentes en todo el país

Las autoridades de la Policía Nacional, informaron que en la semana del 23 al 29 de marzo, fueron puestos tras las rejas, 91 delincuentes involucrados en diferentes delitos.

Operativos policiales en Managua y departamentos

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, dijo que 50 antisociales involucrados en robos y en abastecimiento de drogas, fueron capturados en los distritos y municipios de Managua.

Y 41 sujetos en los departamentos, por los delitos de homicidios en Granada, Matagalpa, Río San Juan y Nueva Segovia. También, por robos, tráfico y abastecimiento de drogas.

A los señalados se les ocupó: 2 revólveres y una pistola, además, 540 gramos de cocaína, 180 gramos de crack, 18 libras de marihuana, 10 celulares y dinero en efectivo.

