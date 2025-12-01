Policía Nacional captura a 88 sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en una semana

La Policía Nacional informó este lunes que entre el lunes 24 y el domingo 30 de noviembre de 2025, capturó a 88 sujetos que cometieron diferentes tipos de delitos a nivel nacional.

La comisionada Karen Obando García, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que la institución capturó a 57 sujetos en los distritos y municipios de Managua y a 31 sujetos en los otros departamentos del país.

Entre los detenidos en el departamento de Managua se encuentran dos por homicidios, 20 por robos con intimidación, 23 por robos con fuerza, 8 por robos con violencia y 4 por tráficos de drogas.

Mientras tanto, en Matagalpa, Chinandega y Río San Juan se capturaron a cuatro homicidas; en Chinandega a un asaltante, a cinco por robos con violencia en Granada, Chinandega y Matagalpa y 8 por robos con fuerza en Masaya, Granada, León y Nueva Guinea.

Los arrestos se realizaron como parte de las acciones de prevención, investigación y persecución del delito, por parte de la Policía Nacional, que reafirmó el compromiso de fortalecer la convivencia ciudadana.

Entre los delitos relevantes ocurridos en el periodo, la Policía Nacional registró 7 muertes homicidas, 52 robos con fuerza, 12 robos con intimidación (asaltos) y 16 robos con violencia.

Como parte de las evidencias ocupadas a los capturados se destacan 1 kilo con 457 gramos de cocaína en Managua, 7 libras de marihuana en los departamentos, 267.47 gramos de cocaína y 274.83 gramos de Crack en los departamentos.

Adicionalmente, se ocuparon 2 armas de fuego.



