Policía Nacional captura a 63 delincuentes con Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo

La Policía Nacional informó este jueves que, como resultado del Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo, entre el 19 y el 25 de marzo de 2026, fueron capturados 63 sujetos por delitos de peligrosidad.

Entre los detenidos están 3 por muertes homicidas, 30 por robo con intimidación y 28 vinculados al tráfico y abastecimiento de drogas.

Entre las evidencias ocupadas destacan cerca de un kilogramo de cocaína, 267 gramos de crack, una libra de marihuana, un arma de fuego y 13 teléfonos celulares.

Durante esta jornada, se garantizó protección a 69,000 actividades culturales, deportivas y ferias de salud, además de brindar cobertura al Plan de Seguridad Escolar y al “Festival de la Familia” realizado en el Estadio Nacional Soberanía, en Managua.

Asimismo, se realizaron cerca de 30,000 acciones preventivas que incluyeron visitas casa a casa y encuentros comunitarios.

En el ámbito rural, se brindó seguridad a más de 13,000 productores y trabajadores agrícolas en 2,962 comunidades, realizando más de 3,000 visitas a fincas y centros de acopio de café y leche.

Como parte del fortalecimiento institucional, el pasado viernes 20 de marzo se inauguró una nueva Unidad de Seguridad Ciudadana en La Conquista, Carazo, en homenaje al Comisionado General Faber Antonio López Vivas.

