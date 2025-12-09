Policía Nacional captura a 14 sujetos por cometer delitos de peligrosidad en Masaya

La Policía Nacional intensificó sus acciones del 1 al 7 de diciembre de 2025, logrando la captura de 14 sujetos vinculados a diversos hechos delictivos en el departamento de Masaya.

La inspectora Javiera Potosme destacó que estos esfuerzos se enfocaron en garantizar la paz y tranquilidad de las familias en la víspera de las celebraciones marianas.

Entre los capturados se encuentran dos sujetos por tentativa de homicidio en Nandasmo, nueve sujetos por robos con violencia, fuerza e intimidación en Masaya, Nandasmo, Masatepe y La Concepción.

Además, en Masaya se detuvo a un individuo por el delito de violación y a dos abastecedores de droga a quienes se les incautaron 787.54 gramos de marihuana, dos pesas digitales y dinero en efectivo.

La institución policial garantizó seguridad y protección a las familias que celebraron la tradicional Gritería y realizó visitas preventivas casa a casa enfocadas en la prevención de violencia hacia las mujeres, accidentes de tránsito e incendios.

La vocera oficial de la Policía Nacional de Masaya reafirmó el compromiso de la institución de fortalecer la seguridad ciudadana y recordó a la población las principales recomendaciones de tránsito y prevención de incendios.

