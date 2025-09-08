Policía Nacional captura a 122 delincuentes e incauta armas y drogas en la última semana

La Policía Nacional dio a conocer este lunes que entre el 1º. y el 7 de septiembre de 2025, fueron arrestadas 122 personas por delitos cometidos en distintos puntos del país.

Del total de detenidos, 78 fueron arrestados en Managua y 44 en otros departamentos.

Entre los delitos más relevantes ocurridos en la semana, se reportaron cinco muertes por homicidio, 29 robos con intimidación, 51 robos con fuerza y 32 robos con violencia.

Como parte de las acciones, las fuerzas policiales incautaron 3 armas de fuego, así como una considerable cantidad de drogas.

En Managua, se ocuparon 313 gramos de cocaína y 84 gramos de crack, mientras que en el resto de los departamentos se ocuparon 2 kilos con 325 gramos de cocaína, 5.66 libras de marihuana y 71.77 gramos de crack.

