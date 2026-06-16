Policía Nacional asesta golpe a delincuencia con la detención de 13 sujetos en Masaya

Las fuerzas policiales dieron a conocer este martes que entre el martes 9 y el lunes 15 de junio lograron la captura de 13 sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en el departamento de Masaya.

Entre las detenciones destacan cinco personas por robo con violencia, cuatro por robo con fuerza, un abastecedor de drogas, dos por delitos de violación y un implicado por abuso sexual en San Juan de Oriente.

Los delitos fueron cometidos en Masaya, Niquinohomo, La Concepción y San Juan de Oriente.

De manera simultánea a los arrestos, las fuerzas policiales mantuvieron un fuerte despliegue preventivo en las calles, garantizando la regulación del tráfico vial en carreteras de alta concurrencia, el resguardo en los centros de estudio y un acercamiento directo con la comunidad mediante visitas casa a casa.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado de prudencia a peatones y conductores ante el período lluvioso, instando a respetar los límites de velocidad, utilizar cascos y aditamentos de protección en motocicletas, y evitar bajo cualquier circunstancia el cruce de ríos, cauces o calles con fuertes corrientes de agua que pongan en riesgo la vida.

Con la ejecución de estos planes, la institución pública reafirma su compromiso de intensificar las acciones de prevención, investigación y persecución del delito para asegurar la paz de las familias.

