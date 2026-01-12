Policía Nacional arresta a dos mujeres con casi 3 kilos de cocaína

En dos operativos diferentes contra el crimen organizado y el narcotráfico, la Policía Nacional capturó a dos mujeres que tenían en su poder 2 kilos con 787 gramos de cocaína en Matagalpa y Nueva Guinea.

La institución del orden público detalló que la mañana del jueves 8 de enero frente a la catedral San Pedro, en el barrio Liberación, de la ciudad de Matagalpa, fue detenida Elizabeth González Castil, de 48 años.

Elizabeth González Castil

En la requisa corporal se le ocupó una bolsa color negro conteniendo un paquete rectangular y cinco bolsas plásticas conteniendo un total de 1 kilo con 287 gramos de cocaína.

De igual manera, la tarde del viernes 9 de enero, la Policía allanó la vivienda, y arrestó a Yohanny Isabel Salazar Taysigüe, de 40 años, ubicada en la Zona No. 2, de Nueva Guinea, Caribe Sur.

En registro de la casa fueron ocupadas dos bolsas color negro con 48 bolsas plásticas conteniendo 1 kilo con 500 gramos de cocaína; asimismo, se ocupó dinero en efectivo y dos pesas digitales.