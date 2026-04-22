Policía de Masaya saca de circulación a 11 delincuentes

En la semana comprendida del 13 al 19 de abril, la Policía Nacional capturó a once sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en diferentes municipios del departamento de Masaya.

Un informe detalla que 7 de los delincuentes cometieron robos con intimidación, uno robo con violencia y 2 robos con fuerza en el municipio de Masaya

En tanto en Nindirí fue atrapado por abastecimiento de drogas, un sujeto a quien le incautaron un bojo de estupefacientes.

En la misma semana, las fuerzas policiales realizaron patrullaje a pie y motorizado, regulación de tránsito en los alrededores de los centros de estudios, así como visitas casa a casa para incidir en la prevención de la violencia hacia las mujeres.

Además, se dio coberturas a las actividades deportivas y tradicionales, regulación de tránsito en los principales tramos de carreteras para reducir la peligrosidad de los accidentes de tránsito.

